MotoGP, prima vittoria per Morbidelli, Bagnaia e Mir a podio. Rossi 4°

Festeggia l’Italia delle due ruote motorizzate a Misano. Franco Morbidelli conquista la sua prima vittoria in MotoGP al termine di una cavalcata straordinaria. Sul podio ci sale anche Francesco Bagnaia, di ritorno dopo il gravissimo infortunio di Brno, in Repubblica Ceca. Terzo posto per Joan Mir che nel finale supera Valentino Rossi e il compagno Alex Rins. Settimo Andrea Dovizioso che è il nuovo leader del Mondiale, approfittando della caduta di Fabio Quartararo.

LA GARA

Al via il poleman Maverick Vinales si fa scavalcare dal compagno Rossi e dalla Yamaha satellite di Morbidelli. Quest’ultimo prende velocemente le redini della corsa e verso metà Gran Premio inizia a scavare un solco profondo, avviandosi verso la vittoria. Alle sue spalle succede di tutto: Quartararo cade quando ha il podio a portata e perde punti pesantissimi. Nel frattempo risalgono Bagnaia e le Suzuki di Rins e Mir. Pecco supera Rossi nel finale, imitato all’ultimo giro da Mir. Seguono Rins, un opaco Vinales e Dovizioso, ora nuovo leader.