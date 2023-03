MotoGP: qualifiche, Sprint Race e partenza. Dove vederlo in tv

Dopo l'avvio della F1 tocca anche alle due ruote avviare la stagione. Oggi la Sprint del GP di Portimao fa alzare il sipario sul Motomondiale 2023. Ieri però le libere in Portogallo hanno detto che non ci sono favoriti netti. Dopo una sessione con la Ducati di Alex Marquez davanti a tutti, ecco che Ktm (con Miller) e Aprilia (con Vinales) sono finite davanti alla Ducati di Bagnaia nelle Libere 2. A proposito di Pecco: ieri è andato all'attacco contro l'organizzazione dopo il terribile incidente che ha coinvolto Pol Espargaro, a 200 km/h contro le barriere, portato in eliambulanza all'ospedale. Bagnaia ha accusato: "Quel punto non è sicuro, va fatto qualcosa". Per il pilota spagnolo frattura a una vertebra dorsale e alla mandibola, oltre a una contusione polmonare. Niente GP d'apertura.