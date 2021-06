MotoGP, quanta sfortuna per Rins: cade in bici al Montmelò, addio GP

Il pilota della Suzuki esce definitivamente di scena dalla lotta per il titolo

Quattro cadute in altrettanti Gran Premi. Alex Rins sta vivendo un momento estremamente delicato nella sua carriera da motociclista. Il pilota della Suzuki ha perso punti pesanti uscendo prematuramente dalla lotta per il titolo. Ai rimpianti sportivi però si è aggiunto anche un altro problema, derivante sempre da un'altra caduta. Stavolta non si tratta di un incidente in gara, anche se il luogo del misfatto resta sempre un circuito, quello del Montmelò.

Rins, infatti, si è procurato una frattura al polso destro cadendo in bicicletta mentre pedalava lungo il tracciato, dove domenica si correrà il GP di Catalogna. La ricostruzione dell'incidente racconta di una certa responsabilità del pilota della Suzuki che non si sarebbe accorto della presenza di un furgone fermo per svolgere manutenzione sulla pista. L'impatto avrebbe causato la caduta, lasciando come conseguenza la frattura. Ora Rins salterà il GP di Catalogna e proverà a rientrare in pista per il prossimo appuntamento in Germania.