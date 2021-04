MotoGP, Quartararo domina. Bagnaia e Mir a podio. Marquez chiude 7°

Il pilota francese è al comando della classifica generale

Un uomo solo al comando. Fabio Quartararo transita in solitaria sul traguardo di Portimao. Il pilota francese fa suo il Gran Premio del Portogallo complice un ritmo insostenibile per tutti. Provano a seguirlo Alex Rins e Johann Zarco, ma entrambi finiscono fuori rimediando uno zero pesantissimo in classifica generale. Sul podio salgono Francesco Bagnaia e Joan Mir. Impressiona Marc Marquez, che al ritorno alle gare dopo nove mesi chiude settimo.