MotoGP, Quartararo in pole a Le Mans. Ducati in prima fila. Rossi 10°

L’aria di casa fa bene a Fabio Quartararo. Il pilota francese della Yamaha Petronas conquista la pole position a Le Mans con il tempo di 1’31’315. Il leader del Mondiale, reduce dalla vittoria in Catalogna nell’ultimo round, proverà a piazzare l’allungo decisivo in classifica generale, dove guida con 8 punti di vantaggio su Joan Mir. Alle sue spalle si piazzano due Ducati: Jack Miller precede Danilo Petrucci. In seconda fila Cal Crutchlow, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Solamente decimo Valentino Rossi che precede Franco Morbidelli. Solamente tredicesimo Mir, che rischia di perdere punti preziosi in classifica generale.