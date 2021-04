MotoGP, Quartararo in pole. Rins e Zarco in prima fila. Marquez 6°

Il talento francese si esalta sul circuito di Portimao. L'ex campione del mondo si supera con una qualifica estremamente coraggiosa

Fabio Quartararo conferma il suo momento magico dopo la vittoria nel secondo GP stagionale. Il pilota francese della Yamaha conquista la pole position nel GP del Portogallo. A Portimao il talento classe 1999 stampa il tempo di 1'38"862. Battuti per pochissimo Alex Rins (Suzuki), staccato di 89 millesimi, e Johann Zarco (Ducati). Mastica amaro Francesco Bagnaia che aveva stampato la pole, prima della cancellazione del tempo per non aver rispettato le bandiere gialle. L'italiano della Ducati partirà in undicesima posizione.