MotoGP, Quartararo vince al Mugello e va in fuga. Crollo Ducati

Il francese approfitta del disastroso week end di Bagnaia

Al via Francesco Bagnaia sopravanza Fabio Quartararo. Il pilota italiano della Ducati sembra poter tentare la fuga, ma al secondo giro finisce a terra, lasciando via libera al francese. Alle sue spalle si pone il connazionale Johann Zarco, che però perde terreno con il passare dei giri. A cinque giri dalla fine viene infilato da Oliveira prima e da Mir poi. Il podio è definito, nonostante il tentativo del campione del mondo di passare in seconda posizione. Disastroso Alex Rins, che cade nuovamente e saluta ogni chance di giocarsi il titolo. Decimo posto per Valentino Rossi. Delude anche Marc Marquez, out dopo due giri.