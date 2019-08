MotoGP, Rins attacca Marquez: “Non ha rispetto per gli altri piloti”

Nonostante la pioggia caduta nella giornata odierna, a Brno la temperatura è piuttosto elevata. Merito della polemica tra Alex Rins e Marc Marquez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca. I due piloti si sono scontrati in pista, con un contatto ruvido ed un’entrata decisa da parte del campione del mondo. Subito dopo la Q2, conclusa con la strepitosa pole position del numero 93, Rins non ha esitato a scagliarsi verbalmente contro il connazionale. Queste le parole del top rider della Suzuki: “Indubbiamente Marc è un passo avanti a tutti, ma non ha rispetto per gli altri piloti. Alla curva cinque è arrivato lungo ed io e Miller eravamo dietro di lui. Ha visto Jack che lo sorpassava e poi si è rimesso in traiettoria. Mi ha ostacolato. Nella curva successiva sono entrato all’interno toccandolo, ma credo sia colpa sua il contatto. Fossi stato al suo posto, avrei lasciato passare l’altro pilota”.