MotoGP, rinviati anche i GP del Mugello e di Catalogna a causa del coronavirus

Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata: la MotoGP vede il rinvio di altre due tappe della stagione 2020. L’emergenza coronavirus obbliga allo slittamento anche del GP d’Italia al Mugello e della corsa in Catalogna inizialmente previste rispettivamente per il 31 maggio e il 7 giugno.

Lo ha comunicato la FIM che non ha annunciato quella che potrebbe essere una nuova data in un calendario che per il Motomondiale si fa sempre più complicato. Difficile a questo punto capire se la MotoGP potrà effettivamente dare inizio alla nuova stagione. Per il momento la prima data potrebbe essere quella del 21 giugno con la gara in Germania al Sachsenring.