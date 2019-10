MotoGP, Rossi attacca ancora Marquez: “Mi ha fatto perdere nel 2015”

In Thailandia festeggia Marc Marquez. Lo spagnolo realizza un capolavoro da autentico fuoriclasse, piegando Fabio Quartararo ed andandosi a prendere vittoria e titolo iridato. Ora il centauro della Honda sale a quota 8 campionati del mondo vinti, uno in meno di Valentino Rossi, il grande rivale. Ed il Dottore non ha risparmiato una stoccata al nemico, alludendo al Mondiale 2015, quello del discusso “biscotto”: “Credo che Marquez non farà fatica a prendermi nel numero di titoli. Mi dispiace perché in carriera avrei potuto vincere altri tre titoli. Due li ho buttati via ed uno me lo hanno fatto perdere. Con tre titoli in più sarebbe stato difficile per Marc riprendermi. Purtroppo però mi raggiungerà”.