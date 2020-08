MotoGP, sorpresa in Stiria: Oliveira beffa Miller ed Espargaro. Dovizioso 5°

Uno show fino all’ultima curva. Il GP di Stiria si rivela entusiasmante e divertente. Vince Miguel Oliveira su KTM, beffando Jack Miller e la moto gemella di Pol Espargaro. Quinta posizione per Andrea Dovizioso su Ducati, che si avvicina alla vetta del Mondiale, occupata da un deludente Fabio Quartararo. Nona piazza per Valentino Rossi.

LA GARA

La prima partenza premia Joan Mir. Il pilota della Suzuki si porta in testa e respinge gli assalti di Miller, comandando la gara con 2 secondi di vantaggio sul resto della concorrenza. I primi inseguitori sono lo stesso Miller e lo scatenato Takaaki Nakagami. Più distanti Pol Espargaro e Rins, mentre Andrea Dovizioso fa il gambero, venendo ripreso e superato dal trenino di KTM, composto da Miguel Oliveira, Brad Binder e Iker Lecuona. Al quindicesimo passaggio la gara viene interrotta per l’incidente di Maverick Vinales: il pilota spagnolo si ritrova senza freni e si getta in corsa dalla sua Yamaha. Bandiera rossa e secondo start: Miller va in testa, mentre Mir perde terreno. Alle calcagna della Ducati dell’australiano si pongono Pol Espargaro e Oliveira. Lo spagnolo va in testa e ci resta fino all’ultimo giro. Poi un suo errore riporta in testa Miller. Alla penultima frenata ancora davanti Espargaro, ma all’ultima curva Miller si infila. I due vanno larghi e vengono passati da Oliveira. Miguel regala così la prima gioia al Portogallo. Quinto Andrea Dovizioso, che in classifica si porta a un punto da Fabio Quartararo, solo tredicesimo sul traguardo.