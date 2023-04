MotoGP Spagna: Bagnaia vince e torna leader del Mondiale

Bagnaia vince il GP di Spagna davanti a Binder e Miller, per il pilota della Ducati si tratta del secondo successo in stagione

Pecco Bagnaia torna alla vittoria dopo lo sfortunato scorso MotoGp uscito per una caduta. Oggi il pilota della Ducati vince il GP Spagna precedendo le Ktm di Binder e Miller e soffia la leadership del Mondiale a Bezzecchi (caduto al 17° giro). 4° Martin, 5° Aleix Espargaró, 6° Marini e 7° Pedrosa. Poi Alex Marquez e Nakagami. Paura al via per un incidente tra Quartararo e Oliveira: il francese, seppur zoppicante, è risalito in sella e ha chiuso 10° dopo la ripartenza, il portoghese è stato trasportato al centro medico per accertamenti alla spalla sinistra.