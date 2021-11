MotoGP, stagione finita per Marquez: l’annuncio della Honda

Brutte notizie per il pilota spagnolo

Non arrivano buone notizie per la Honda e per il suo pilota di punta Marc Marquez. Lo spagnolo, out anche nell'ultimo GP in Portogallo a causa di una caduta in allenamento, non prenderà parte all'ultima gara a Valencia e neppure ai test successivi a Jerez. Il motivo è relativo alle sue condizioni di salute. Infatti, il pilota è stato costretto ad un'ulteriore visita a causa di problemi alla vista.