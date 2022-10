MotoGP Thailandia, Oliveira vince su Miller e Bagnaia: Quartararo 0 punti e Mondiale riaperto

Oliveira vince davanti a Miller e Bagnaia che si porta a -2 da Quartararo in classifica.

Miguel Oliveira vince il GP della Thailandia, diciassettesima tappa stagionale della MotoGP . Una corsa strana e sotto la pioggia dove tutti i piloti hanno cercato di fare il meglio e non cadere a terra. Il centauro portoghese è stato il migliore conquistando il successo a Buriram davanti alle due Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia , con l'italiano che guadagna punti fondamentali in ottica Mondiale.

La vittoria di Oliveira è stata ottima, come bene si sono comportati anche Miller e Bagnaia alle sue spalle. Grandissimo e importantissimo il podio di Pecco che si porta a -2 punti in classifica da Fabio Quartararo. Il leader della classifica generale, infatti, ha chiuso 17° e ora, a tre gare dal termine, è tutto aperto per la vittoria del Mondiale.