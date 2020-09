MotoGp, Valentino Rossi firma per la Petronas

Nuovo contratto per Valentino Rossi che nel 2021 correrà con Petronas. Lo spiega lui stesso a Sky Sport a Barcellona, dove questo weekend si corre il GP di Catalunya: “Abbiamo parlato con Petronas, è tutto fatto, dovrei firmare a ore e probabilmente riusciremo a dare l’annuncio questo weekend”. A seguirlo saranno il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Contratto di un anno con accordo con Yamaha di riparlarne sulla base di risultati a metà 2021. In conferenza Rossi aggiunge alcuni dettagli: “Avevamo parlato di fare un 1+1, ma abbiamo deciso per 1 anno con una porta aperta: se siamo tutti contenti (noi, la Yamaha e la Petronas), i miei risultati sono buoni e lotterò per i primi 5 posti, l’anno prossimo nella pausa estiva deciderò insieme a loro di poter continuare. Non possiamo parlare di un’opzione vera e propria, ma nel contratto c’è scritto che se siamo tutti contenti potrei proseguire. All’inizio mi ero un po’ arrabbiato con Yamaha, sembrava volessero offrire un contratto di un anno secco. Gli ho spiegato che il 2021 non sarebbe stata di sicuro la mia ultima stagione e lo hanno capito”. Sulla squadra con cui lavorerà il prossimo anno: “Mi dispiace molto che i meccanici Briggs e Stephens non possano venire con me, ci ho provato ma purtroppo non era possibile. Sarà triste non averli con me l’anno prossimo. Quando entro nel mio box mi sembra di entrare a casa, lavoriamo insieme da 20 anni, fanno parte della mia famiglia”. “A volte in MotoGP si firma troppo presto, si pensa prima alla prossima stagione che a quella che si sta affrontando. Con Yamaha e Petronas ne stiamo parlando da Jerez, ora abbiamo definito tutto e possiamo dirlo. Il ritiro? Prima o poi anch’io dovrò smettere, ma anche mia madre mi ha detto che è impossibile che accada…”, conclude sorridendo Rossi.(sport.sky.it)