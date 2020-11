Un’ottima notizia per Valentino Rossi. Il tampone a cui si è sottoposto “Il dottore” stamattina alle 7:45 è risultato negativo. Si tratta del secondo test negativo consecutivo, pertanto Valentino potrà scendere in pista domattina per le prove libere 3 del GP d’Europa, in programma alle 10:55 (diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208).