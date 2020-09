MotoGP, Vinales ancora in pole a Misano. Bagnaia 5°, Rossi è 7°

Maverick Vinales si conferma a suo agio sul tracciato di Misano. Dopo aver siglato la pole position sullo stesso tracciato una settimana fa, nelle qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, lo spagnolo della Yamaha si ripete, stavolta nelle prove cronometrate del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il suo tempo è strepitoso: 1’31″077. Alle sue spalle si piazza la Ducati di Jack Miller, seguita dalla Yamaha Petronas di Fabio Quartararo.

PADRONI DI CASA

Francesco Bagnaia deve strozzare l’urlo di gioia in gola: il pilota della Ducati aveva realizzato la pole, ma, come da regolamento, il giro è stato annullato per una piccola escursione sul verde. “Pecco” scatterà in quinta posizione, dietro a Pol Espargaro (KTM) e davanti a Brad Binder (KTM). Settima posizione per Valentino Rossi che precede il vincitore dello scorso weekend Franco Morbidelli. Solo decimo il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso.