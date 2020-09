MotoGP, Vinales vince il GP dell’Emilia Romagna. Cadono Rossi e Bagnaia

Altra gara piena di emozioni in MotoGP. La ‘doppia’ a Misano termina con la vittoria di Maverick Vinales che partiva dalla pole position mentre completano il podio un grande Mir e Pol Espargaro. Grande delusione per Pecco Bagnaia che in pieno dominio scivola nella ghiaia spalancando allo spagnolo le porte della vittoria. Domenica no anche per Valentino Rossi che scivola al secondo giro ed è costretto al ritiro.

GP EMILIA ROMAGNA, VINCE VINALES

Questo l’ordine di arrivo al GP dell’Emilia Romagna:

1 M. VINALES 41:55.846

2 J. MIR +2.425

3 P. ESPARGARO’ +4.528

4 F. QUARTARARO +6.419

5 M. OLIVEIRA +7.368

6 T. NAKAGAMI +11.139

7 A. MARQUEZ +11.929

8 A. DOVIZIOSO +13.113

9 F. MORBIDELLI +15.880

10 D. PETRUCCI +17.682

Ancora indietro le due Ducati ufficiali, ma nonostante l’ottavo posto Dovizioso mantiene la vetta della classifica piloti.