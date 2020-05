MotoGP virtuale: a Jerez vince Vinales davanti a Marquez, Bagnaia terzo

La MotoGP torna in pista. Il circus si ritrova virtualmente sul circuito di Jerez de la Frontera che oggi avrebbe fatto da cornice alla quarta prova del Mondiale. Attraverso la Playstation nove piloti si sfidano lungo le curve del tracciato spagnolo. A trionfare è Maverick Vinales al termine di una gara combattuta. Il top rider della Yamaha si impone approfittando del contatto tra Alex Marquez e Francesco Bagnaia che lo precedevano. Entrambi finiscono fuori, ma ripartono e concludono in questo ordine alle sue spalle. Piccola curiosità: con questo risultato, tutti e tre i piloti andati a podio si trovano in testa alla classifica generale avendo ottenuto lo stesso numero di punti (61) e avendo monopolizzato fin qui le top 3 delle gare disputate. Quarta posizione per il campione del mondo (nella realtà) Marc Marquez, davanti ad Alex Rins e Danilo Petrucci.