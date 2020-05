MotoGP virtuale: Alex Marquez batte il fratello Marc. Terzo Rossi

Quarto appuntamento virtuale per i piloti della MotoGP. I top rider, ancora fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, mantengono alta l’adrenalina sfidandosi con la Play Station sulla pista di Misano. L’iniziativa, finalizzata per ragioni di beneficenza in questo momento difficile, vede al via ben 11 piloti, tra i quali spiccano nomi importanti come i fratelli Alex e Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Sul circuito romagnolo va in scena una gara ricca di colpi di scena. Alex Marquez e Quartararo si alternano al comando fino a quando una caduta manda in testa il campione del mondo “reale” Marc. L’allungo sembra decisivo, ma alle spalle del numero 93 arriva la Honda gemella del fratello minore. Il derby di casa Marquez si conclude con una spettacolare bagarre all’ultima curva che premia Alex. Terzo posto per Rossi, che approfitta della caduta nel finale di Quartararo. Giornata difficile per Vinales e Francesco Bagnaia, altri grandi protagonisti negli appuntamenti precedenti e ora staccati rispetto ad Alex Marquez. nella speciale classifica generale della MotoGP virtuale.