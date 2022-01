Motori, la Maserati torna alle corse

Il Tridente dal 2023 sarà in pista nel Mondiale ABB FIA Formula E

Una grande scuderia torna alle corse: la Maserati ha confermato, come primo marchio italiano, il debutto nel campionato mondiale ABB FIA Formula E a partire dalla stagione 2023. Ad annunciare questa importante tappa della lunga storia del Tridente nelle competizioni il Ceo di Maserati Davide Grasso assieme a Alejandro Agag, fondatore e presidente Formula E. La nuova monoposto elettrica di Formula E di Maserati apparterra' alla terza generazione e debuttera' sulla griglia di partenza della Stagione 9 nel 2023. Caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, la Gen3 si presenta come 'l'auto da corsa più efficiente al mondo'. L'ultima apparizione di Maserati con le monoposto è di Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un GP di Formula 1 a bordo della 250F nel 1958. Lo riporta Sky Sport.