Nave in fiamme: a bordo circa 4.000 fra cui Porsche e Lamborghini

Il fatto accaduto nella serata di mercoledì

Una nave portacontainer, che trasportava circa 4mila veicoli del gruppo Volkswagen dalla Germania agli Stati Uniti, ha preso fuoco vicino alla costa delle isole Azzorre in Portogallo mercoledì sera, come riferito da un portavoce di Audi venerdì. Come riporta Calcio & Finanza, un'e-mail interna di Volkswagen USA affermava che a bordo erano presenti 3.965 veicoli dei marchi VW, Porsche, Audi, Bentley e Lamborghini.