Norris cuore d’oro: si rasa i capelli per raccogliere fondi contro il virus

Si dice che ogni promessa è debito. Il celebre detto deve aver ispirato Lando Norris che ha deciso di scatenare i suoi fan per una buona causa. Il pilota della McLaren-Renault ha chiesto di raccogliere almeno 10.000 dollari da utilizzare nella lotta contro il Coronavirus. In cambio il ventenne inglese si sarebbe rasato a zero i capelli. L’iniziativa è stata lanciata ieri nel corso di una delle sue gare automobilistiche online in questo periodo di blocco forzato. La sua richiesta è andata a buon fine: sono stati raccolti oltre 12mila dollari. Così Norris ha mantenuto la promessa: “Abbiamo fatto 10mila! Capelli, riposate in pace!”.

BENEFICENZA – Lando è molto impegnato nell’ultimo periodo con le sue gare online. Nell’ultimo week end ha preso parte all’evento Twitch Stream Aid insieme a numerose celebrità del mondo della musica e dello spettacolo con il nobile scopo di raccogliere fondi per beneficenza. Sono stati raccolti oltre 2,2 milioni di dollari da destinarsi a un fondo dell’Organizzazione mondiale della sanità. Un’altra vittoria speciale.