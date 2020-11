Pelé esalta Hamilton: “Ecco in cosa somiglia a Schumacher”

Lewis Hamilton come Michael Schumacher. Lo dice il palmares, con le due stelle della Formula 1 appaiate nel conteggio dei titoli Mondiali con sette centri a testa. L’inglese è riuscito a raggiungere il tedesco grazie alla vittoria nel GP di Turchia che gli ha assegnato matematicamente l’alloro iridato.

CELEBRAZIONE

Tra i tanti attestati di stima c’è anche quello di un altro numero uno: Pelé. L’ex stella brasiliana ha pubblicato una storia Instagram in cui ha esaltato Hamilton: “Non vedo l’ora di vederti trionfare per il tuo ottavo titolo. Complimenti e continua a lottare per tutti noi. Questo incredibile ragazzo mi ricorda perché amo tanto le corse, esattamente come faceva il mio grande amico Michael Schumacher