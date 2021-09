Raikkonen: “Ho avuto una bella carriera e felice di aver vinto con la Ferrari”

Raikkonen ha annunciato il ritiro a fine anno

La F1 non vedrà più in pista sulla monoposto Kimi Raikkonen. L'ultimo campione del mondo con la Ferrari, ha annunciato che chiuderà con la massima serie al termine di questo campionato. Il pilota dell'Alfa Romeo dopo aver annunciato l'addio dalle corse, in conferenza stampa in Olanda, ha detto: "Per fortuna la Formula 1 non è mai stata la mia vita, anche se si è presa molto del mio tempo. Ho avuto una bella carriera, sono felice dei risultati che ho ottenuto e soprattutto di essere riuscito a vincere con la Ferrari. ". È forse solo il suo modo, alla "Iceman", per nascondere l'emozione per una storia che sta per finire dopo 20 anni.