Rossi a Eicma: “Dura non correre di domenica. Avrei voluto il decimo titolo”

Valentino Rossi è arrivato a Eicma per salutare gli appassionati presenti. Il nove volte campione del mondo si racconta

Da undici giorni non è più ufficialmente uno dei piloti della MotoGP. Valentino Rossi ha deciso di concludere la sua carriera al termine della stagione 2021, dopo 26 anni trascorsi nel Motomondiale. Per l'italiano sono nove i titoli iridati conquistati: uno in 125 e 250 e ben sette nella top class. Oggi il campione è arrivato a Eicma, il salone dell'esposizione motoristica di Milano per salutare gli appassionati. Il campione ha raccontato ai tifosi presenti come si sta proiettando ai prossimi mesi, i primi senza avere le gare in programma. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Non sarà semplice vivere le domeniche senza correre, ma ormai non si può tornare indietro: mi mancherà molto l'abbraccio dei tifosi". Infine un rimpianto che continua ad accompagnare Valentino: "Mi sarebbe piaciuto vincere un altro titolo, sarebbe stato bello arrivare a dieci". Rossi ha perso due Mondiali all'ultima gara. Nel 2006 si arrese a Nicky Hayden, mentre nel 2015 fu Jorge Lorenzo a superarlo in classifica.