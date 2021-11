Rossi si ritira, l’omaggio della Serie A: “Grazie Vale per quello che hai dato”

Valentino Rossi lascia la MotoGP. La Serie A gli rende omaggio via Twitter

Si chiude un'era nel mondo dei motori. Valentino Rossi lascia il Motomondiale dopo 25 anni. L'italiano conclude la sua carriera con nove titoli iridati in bacheca e oltre 100 successi. Si ritira un'icona per tantissimi tifosi in tutto il mondo. Il campione si prepara a nuove sfide, compresa l'avventura su quattro ruote. Nel frattempo sono numerosi gli omaggi che arrivano da ogni parte. Anche il calcio italiano si inchina a Valentino. Il profilo ufficiale della Serie A ha twittato: "Per tutto quello che hai dato allo sport, grazie Vale!". Un grande ringraziamento a un campione che ha dato lustro allo sport italiano.