Schumacher, ladri in casa rubano foto del campione malato e li mettono in vendita a cifre record

E’ noto come la famiglia di Michael Schumacher, campione della Formula 1, che nel 2013 ebbe un tremendo incidente sugli sci, abbia finora blindato il sette volte campione tedesco. In particolare la moglie Corinna ha sempre insistito sul fatto che la salute del campione fosse una questione privata tanto da non comunicare spostamenti che sono avvenuti in totale segreto e con voli privati nei vari ospedali dove è in cura. Ma secondo quanto riporta il Mirror ladri son entrati in casa dell’ex pilota della Ferrari e hanno rubato delle macabre fotografie del pilota nelle sue condizioni attuali, a più di 6 anni dall’incidente. I ladri avrebbero poi cercato di rivenderle per un valore totale di un milione di sterline.