Schumacher, moglie Corinna svela: “Michael voleva andare a sciare a Dubai poi…”

La moglie del sette volte campione del mondo di F1 protagonista in un documentario su Netflix

Dolore, rabbia e sconforto. C'è un miscuglio di sentimenti nel racconto di Corinna Schumacher, moglie di Michael, in un documentario prodotto da Netflix disponibile dal 15 settembre. La compagna di vita dello sfortunato sette volte campione del mondo di F1, ha svelato alcuni retroscena dell’incidente del dicembre 2013 dell'ex pilota della Ferrari. “Non ho mai incolpato Dio per quel che è successo – riporta Gazzetta.it – Si è trattato di sfortuna. Nella vita non si può avere più sfortuna di così”. Sull'incidente accaduto il 29 dicembre del 2013 sulle nevi di Meribel, Corinna ha detto: "Michael mi disse che la neve non era ottimale e che avremmo potuto cambiare meta e andare a Dubai. Purtroppo non andò così”. Nel documentario non viene fatta luce dello stato di salute di Schumacher: "È evidente che Michael mi manchi tutti i giorni, manca ai nostri figli, manca alla famiglia tutta, a suo padre, a tutti quelli che gli vogliono bene. Tutti sentiamo la sua mancanza”. Anche Gina Maria e Mick, i figli di Michael, intervengono nel documentario, definendo “ingiusto”, il fatto che i momenti di condivisione tipici fra padre e figlio, dopo l’incidente, non siano possibili. “Avrei tante cose di cui parlare con mio padre – ha detto Mick – Ora sono in Formula 1, potremmo discutere di tante cose. Mollerei tutto solo per poter vivere questo”.