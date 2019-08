Sorpresa Alonso: l’ex Ferrari alla Dakar 2020 con la Toyota

Colpo di scena nel mondo dei motori: Fernando Alonso si sta preparando per partecipare alla Dakar 2020. Il pilota spagnolo, reduce dalla vittoria nel Mondiale Endurance, dovrebbe prendere parte alla gara a tappe più importante del pianeta Rally con la Toyota. Al momento, la casa automobilistica giapponese non ha ancora assicurato con certezza la partecipazione dell’ex Ferrari, dato che prima vuole esaminare l’avvicinamento ad una corsa così difficile. Tuttavia, sembra esserci un moderato ottimismo. Entusiasta lo stesso Alonso: “Sono davvero entusiasta di continuare la mia avventura con la Toyota Gazoo Racing. Insieme abbiamo ottenuto così tanto da quando sono salito su una Toyota nel novembre 2017, con due vittorie consecutive a Le Mans, il titolo del World Endurance Championship per il team e il titolo piloti con i miei compagni di squadra Sébastien e Kazuki”.