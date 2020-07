Ufficiale – F1, per la prima volta si correrà al Mugello

La F1 ha comunicato una novità assoluta in vista del prossimo settembre. Per la prima volta la classe regina dei motori correrà al Mugello. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale e dai profili social della Formula Uno.

Il prossimo 13 settembre, Hamilton e gli altri piloti saranno impegnati per la prima volta nel circuito italiano del Mugello. Due weekend più tardi ci sarà il Gp di Russia a Sochi, il 27 settembre.

F1 al Mugello per la prima volta

“Per la prima volta nella sua storia l’Autodromo del Mugello ospiterà una gara valida per il FIA Formula 1 World Championship In un calendario della stagione rivoluzionato in seguito alla pandemia provocata dal virus COVID-19 si è creata l’opportunità per portare la massima competizione automobilistica in un autodromo all’avanguardia per gli standard di sicurezza e sostenibilità e su un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo per piloti e vetture”, queste le parole del comunicato ufficiale che annuncia la grande novità. Il Gp Sarà denominato Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, in onore “alla terra che ospiterà questo appuntamento e alla ricorrenza storica che la Scuderia Ferrari – l’unica squadra presente in tutte le 70 edizioni fin qui disputate della massima competizione automobilistica – celebrerà quel giorno”.

