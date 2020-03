Ufficiale – F1, salta anche il GP di Baku per l’emergenza coronavirus

La notizia era nell’aria e alla fine è diventata ufficiale. A causa dell’emergenza coronavirus anche il Gran Premio di Formula Uno di Baku 2020 è stato posticipato. L’aggravarsi della pandemia di Covide-19 in Europa ha portato alla decisione di non procedere con i lavori di allestimento che, in genere, cominciano con largo anticipo: da qui la decisione di mettere tutto in pausa.

La FIA ha annunciato dunque lo slittamento del GP di Baku con la speranza di poterlo recuperare nell’arco della stagione che ha già subito diversi spostamenti. “Il rinvio è stato deciso dopo lunghe discussioni con la Formula 1, la FIA e il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan – si legge nella nota diffusa alla stampa. Si tratta di una conseguenza diretta della pandemia globale di COVID-19 e di una scelta basata interamente sulle linee guida di esperti forniteci dalle autorità competenti”.