Ufficiale – Ferrari, Sainz è il nuovo pilota

Carlos Sainz è il nuovo pilota della Ferrari. Lo spagnolo sostituirà Sebastian Vettel a partire dalla 2021 e correrà al fianco di Charles Leclerc anche nel 2022. Si aspettava solo l’annuncio ufficiale che è arrivato in questi istanti da parte della scuderia di Maranello.

Sainz è ufficiale

Attraverso i canali ufficiali, arrivano anche le prime parole del diretto interessato. Il 25enne di Madrid arriva dunque alla Rossa di Maranello: “Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra – ha detto in una nota del Cavallino – ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”. Queste le dichiarazioni a caldo di Sainz.