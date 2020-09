Ufficiale – Valentino Rossi firma con Yamaha Petronas per il 2021

La notizia era già nell’aria da tempo, ma oggi è diventata ufficiale: Valentino Rossi correrà in MotoGP anche nel 2021 e lo farà ancora in sella a una Yamaha per la 16^ stagione in carriera. Non sarà quella ufficiale, benì quella del team satellite Petronas dove troverà l’amico Franco Morbidelli.

Rossi alla Petronas: ufficiale

Come annunciato dai diretti interessati, Valentino Rossi ha firmato con Petronas un contratto di un solo anno per la stagione 2021: la prossima estate, in base ai risultati di Valentino, si valuterà se continuare insieme anche nel 2022. Da quanto si apprende, una parte dello staff storico seguirà il Dottore in Petronas: il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL