Un manichino si anima e diventa… Marquez: lo show blocca Madrid

Un manichino, vestito con tuta e casco di Marc Marquez, prende vita. Al Corte Inglés de Preciados arriva lo scherzo più inaspettato nella giornata degli innocenti in Spagna, l’equivalente del nostro 1 aprile. Infatti, di fronte ai passanti il manichino inizia a muoversi sempre di più, mimando le sembianze del campione del mondo MotoGP. Diversi appassionati si fermano davanti alla vetrina finché non emerge la verità. Il finto manichino è il vero Marquez. Il pilota spagnolo ha salutato gli appassionati accorsi, concedendo anche qualche selfie, nonostante il vetro a dividere. La sua sorpresa ha letteralmente bloccato la strada di Madrid, con una folla impazzita per lui.