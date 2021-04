Valentino Rossi, il team VR46 in MotoGP dal 2022

Ufficiale l'accordo tra il VR46 Team e Tanal Entertainment Sport & Media

Redazione ITASportPress

Valentino Rossi e il suo team VR46 saranno in MotoGP dalla prossima stagione e ci resterà per almeno quattro anni, ossia fino al Mondiale 2026. Sono arrivate conferme in merito all'accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding che fa capo al principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, ce il VR46 Team, la società di Valentino Rossi.

Nel 2022 il VR46 Team debutterà nella classe MotoGP assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco, come nuovo main sponsor per il periodo 2022/26: in pista scenderà il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 con il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale.

ANNUNCIO - "Tanal Entertainment Sport & Media, la holding di Sua Altezza Reale Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, è lieta di annunciare un importante accordo strategico con VR46 Team, la società di Valentino Rossi, per il prossimo futuro del Moto GP", si legge nel comunicato ufficiale che annuncia l'intesa.

"Nel 2022 il VR46 Team debutterà nella classe MotoGP assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco - prosegue il comunicato - come nuovo Main Sponsor per il periodo 2022-2026: in pista il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 con il sostegno da altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già fortemente coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel Campionato del Mondo MotoGP 2022 con VR46 Team".

"Tanal Entertainment Sport & Media e VR46 Team che puntano a comunicare importanti progetti, sviluppati in seguito al precedente accordo di sponsorship per la stagione sportiva 2021, con i propri partners - legge ancora nell'annuncio ufficiale - Strategie e visione condivise, sintesi di una reciproca condivisione di obiettivi, hanno portato all’estensione di questa partnership siglando questo importante accordo di cinque anni: un’estesa joint-venture tra Tanal Entertainment Sport & Media e VR46 Team che presenta anche l’attivazione e la gestione della comunicazione".