Valentino Rossi, l’addio a Maradona: “Ciao Diego, mago della pelota”

Tra fenomeni c’è intesa. E’ stato così anche per Diego Armando Maradona e Valentino Rossi. Il Pibe de oro non ha mai nascosto la sua simpatia per il Dottore e l’italiano ha ricambiato omaggiando il campione argentino indossando la sua maglia numero 10 dopo una vittoria a Termas de Rio Hondo nel 2015. Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi locali.

CIAO DIEGO

Oggi Maradona è scomparso in Argentina per un arresto cardiocircolatorio unito a una crisi respiratoria. Rossi ha affidato ai social il suo pensiero, ricordando proprio quel giorno memorabile del 2015: “Ciao Diego, mago della pelota”.