Valentino Rossi, l’annuncio della Yamaha: nel 2021 sarà coppia Vinales-Quartararo

Ieri l’annuncio del rinnovo con Maverick Vinales, oggi quello per il 2021: il team ufficiale vedrà lo spagnolo con Fabio Quartararo. Non ci sarà più Valentino Rossi nel team Yamaha ufficiale. Il pesarese potrebbe dire addio alle corse o finire nel team satellite.

In MotoGP la Yamaha ha preso la sua decisione facendo fuori il talento italiano. Il dream team sarà dunque composto dallo spagnolo e dal francesino che si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione. Per Rossi da capire il futuro. Possibile il suo impiego nel team satellite, con Franco Morbidelli o in alternativa il fratello Luca Marini.