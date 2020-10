Valentino Rossi shock: è risultato positivo al Coronavirus

Una doccia fredda si abbatte sulla MotoGP. Valentino Rossi è risultato positivo al Coronavirus. Il nove volte iridato nel Motomondiale sarà costretto a saltare il prossimo round ad Aragon previsto domenica. Continua il momento negativo del Dottore che si era ritirato negli ultimi tre appuntamenti.

ANNUNCIO

Rossi ha annunciato la sua positività attraverso il profilo Instagram: “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre. Quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del test rapido PCR è stato negativo proprio come il test che avevo fatto già martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato dato il risultato alle 16, è stato purtroppo positivo. Sono chiaramente molto deluso per il fatto di saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso però mi aspetto che il secondo round di Aragon sia per me un non go. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans”.