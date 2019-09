Vettel: “Abbiamo ripreso vita. La strategia? Ha sorpreso anche a me essere davanti”

Ritorno al successo, il primo stagionale, per Sebastian Vettel. Queste le sue dichiarazioni del tedesco dopo la vittoria nel Gran Premio di Singapore: “Sono molto contento, è stata una grande gara – ha raccontato ai giornalisti presenti -. L’inizio di stagione è stato difficile, ma nelle ultime settimane abbiamo cominciato a riprendere vita”. Il campione ha sfruttato la strategia dell’undercut per superare Hamilton e il compagno Leclerc, trovandosi quindi in testa: “È stata una chiamata anticipata, ho semplicemente dato tutto nel giro d’uscita, poi ho visto che le due macchine davanti a me non sono andate ai box. Mi ha sorpreso essere davanti, è stato impegnativo gestire le gomme, ma siamo riusciti a controllare tutto fino alla fine, la macchina andava sempre meglio. Sono felice per me e per tutto il team”.