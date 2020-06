Vettel è carico: “Non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Senza tifosi non sarà la stessa cosa”

“Non vedo l’ora di tornare a correre”, parola di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari è pronto per ripartire in questa stagione davvero strana. Sarà la sua ultima con la Rossa ma la voglia è sempre la stessa: vincere.

Vettel: “Voglia di gareggiare ma senza tifosi è diverso”

In un video del team Ferrari, ad una settimana dal via del Mondiale 2020 di F1, il tedesco si prepara ad affrontare la prima gara che si correrà in Austria. “Non vedo l’ora ovviamente, perché stiamo aspettando da un bel po’ di tempo. Provare al Mugello è stato bello, ma tornare a correre è tutta un’altra cosa. Vogliamo correre e competere con gli avversari. L’Austria è un posto che mi piace, un circuito che mi piace. Quindi, sì, è bello sapere che finalmente ci è permesso di tornare”. Una sensazione che sarà diversa dal solito vista la mancanza dei tifosi: “Ci mancheranno i tifosi; penso che correre senza di loro non sia lo stesso”.

