Vettel: “Pensavo di averlo superato”. Leclerc: “Meglio non parlarne”

In casa Ferrari la tensione è elevatissima. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono toccati causando il ritiro di entrambe le Rosse. Nel dopo gara i due si sono confrontati. Queste le parole di Vettel: “Peccato per la squadra, potevamo portare a casa un risultato migliore. Eravamo in lotta, una lotta aggressiva alla chicane della curva 1, sono uscito meglio. Poi pensavo di essere già passato e non so perché ci siamo toccati. Se ho chiuso Charles? Io andavo dritto…”. Di parere diverso Leclerc: “L’episodio sarà da analizzare col team, siamo dispiaciuti per il team. Lo avevo sorpassato, fino alla curva 4 sapevo che Seb ci avrebbe potuto riprovare. Io mi sono messo all’interno, lui è andato pure lì e io ero lì… Ci siamo toccati. Responsabilità? Non vorrei parlarne. Alla fine siamo maturi per capire che queste cose capitano, era il momento sbagliato perché stiamo lottando per il terzo posto. Sono dispiaciuto, ma i rapporti tra noi resteranno uguali”.