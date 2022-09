Nibali ha le idee chiare sul futuro: ecco cosa farà dopo l’8 ottobre

Nibali è stato un campione che ha vinto passo dopo passo, ma con costanza. “Oggi - ha detto il trentottenne siciliano - il ciclismo ci regala giovani fenomeni del tutto e subito, che in un batter d’occhio si ritrovano a passare ai professionisti ed alle corse più importanti, ma bruciando le tappe. Se penso alla mia carriera, una volta divenuto professionisti ci ho impiegato tre anni prima di ricevere una chiamata al Giro d’Italia. E in quel tempo sono cresciuto come atleta, ma anche di testa! “.

Vincenzo Nibali è un vincitore assoluto anche per le emozioni che sempre ha regalato al pubblico. Non si è mai fatto travolgere dal successo, ed è rimasto un campione della porta accanto, sempre gentile con tutti e mai superbo. Amato da tifosi, avversari e gregari, ha saputo mantenere alta la testa in ogni situazione e non si è mai arreso dopo le sconfitte.

Come in tutte le carriere sportive, anche quella di Nibali ha visto intoppi non banali. Nel 2018 arriva al Tour in ottima forma ed è uno dei favoriti. Il 19 luglio cade poco prima del traguardo per colpa di un tifoso. La bicicletta di Vincenzo rimane impigliata nel collare della macchina fotografica di uno spettatore a bordo strada. Torna in sella, conclude la tappa arrivando all’Alp d’Huez ma il dolore è tanto. Effettua una tac che evidenzia una frattura a una vertebra. Il suo Tour finisce lì. Poi ce ne furono altri, la caduta sull’asfalto in rettilineo a Firenze 2013 e poi Il dramma sportivo all’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016, dove la fuga per l’oro finisce in discesa con una caduta che gli costò la rottura di una clavicola. Sono infortuni da cui però lo "Squalo" si è sempre ripreso, più forte di prima. Unico neo, forse di questa sua grande carriera, è l’aver mancato il successo con la Nazionale.