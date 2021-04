Nibali: “Mi opero ma farò di tutto per essere al Giro d’Italia”

Una giornata triste per Vincenzo Nibali caduto oggi durante l’allenamento procurandosi una frattura al polso. Il 36enne della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a Tenerife sul vulcano Teide e il prossimo impegno agonistico era previsto al Tour of the Alps dal 19 al 23 aprile. In preparazione ai prossimi impegni si stava allenando vicino Ponte Tresa, nella zona di Lugano. Lo Squalo siciliano sui social ha mostrato la sua mano fasciata ma ha promesso di fare il possibile per essere ai nastri di partenza del Giro d’Italia. “Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Ma questo è il verdetto che devo accettare. Domani mi opererò e poi inizierò il difficile percorso per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo e farò l’impossibile per centrarlo”.