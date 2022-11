Nuoto, Fina durissima con Barelli: squalificato per due anni

La Commissione etica della Fina lo ha condannato per "multiple violazioni dello Statuto e del Codice etico"

E' pesante la squalifica inflitta dalla commissione etica della Fina (Federazione di nuoto internazionale) nei confronti di Paolo Barelli. Il presidente della Federnuoto dal 2000 è stato squalificato per 2 anni in base a "multiple violazioni dello Statuto e del Codice etico della Fina". Il dirigente italiano ha preannunciato ricorso: "Ricorrerò alla Corte Arbitrale dello Sport e vincerò. La sentenza della Fina è priva di fondamento, assurda e infamante". La Federazione di nuoto internazionale fa riferimento a un contratto "unilaterale" di un addendum tra la Federazione europea e la Federnuoto che avrebbe avuto un beneficio tra i 500 mila e il milione e mezzo di euro. Si indica tra le accuse anche la famosa vertenza delle "doppie fatturazioni" dei lavori per le piscine del Foro Italico. La squalifica di Barelli sarà calcolata dal 14 settembre 2022, data della sospensione provvisoria.