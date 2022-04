Nuoto, in Germania donne in piscina in topless

Lo ha stabilito il comitato sportivo sull'onda della disputa sull'identità di genere che rende la città tedesca la prima a fare una scelta del genere per le piscine pubbliche

Una decisione che fa discutere è stata presa in Germania esattamente a Goettingen, nell'area centrale del Paese. In questo centro è stato dato l'ok alle donne che potranno andare in piscina in topless. La decisione arriva in seguito a un episodio avvenuto in una piscina pubblica della città: una bagnante, alla quale era stato chiesto di coprirsi il petto, aveva protestato dichiarando di identificarsi con il genere maschile. Il comitato sportivo quindi, sull'onda della disputa sull'identità di genere, ha deciso di consentire alle donne di fare il bagno in topless, così come è permesso agli uomini. La Germania ha un popolare movimento nudista noto come FKK, acronimo di Frei Koerper Kultur, ovvero Cultura del Corpo Libero. Per alcuni residenti della città tedesca la scelta del comitato sportivo non è sufficiente e precisano che l'uguaglianza di genere non può essere solo nei fine settimana. Le autorità locali, però, hanno dichiarato che la regola di consentire il topless solo nei weekend è necessaria per evitare di influenzare le lezioni di nuoto nelle scuole.