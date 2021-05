Olimpiadi 2021, Pfizer donerà i vaccini agli atleti presenti a Tokyo

I Giochi Olimpici sono stati rinviati a quest'anno dopo il terribile 2020

Si avvicinano i Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo il rinvio del 2020 a causa della pandemia, il Giappone cerca di rifarsi quest'anno. Il Covid-19, però, non è ancora stato sconfitto definitivamente, nonostante l'impiego dei vaccini. Serve ancora tempo e nel frattempo ci si attrezza per non farsi cogliere impreparati. L'ultima idea riguarda proprio gli atleti che prenderanno parte alle competizioni delle Olimpiadi.