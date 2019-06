Olimpiadi 2026, il Cio ha scelto Milano e Cortina

A Losanna è stata assegnata la sede dei Giochi olimpici invernali 2026. E’ stato stabilito dal Comitato Olimpico Internazionale che l’atteso evento si svolgerà in Italia a Milano e Cortina. Gioia enorme per la delegazione italiana presente in Svizzera alle ore 18 quando il presidente del Cio Thomas Bach ha comunicato la scelta di chi dovrà ospitare i Giochi. Grande delusione per gli sfidanti, gli svedesi di Stoccolma-Aare. L’Italia per la quarta volta nella sua storia ospita i Giochi Olimpici: dopo quelle invernali di Cortina 1956 e Torino 2006 e quelle estive di Roma 1960.