Olimpiadi a rischio, Tokyo teme un nuovo 1940: “Una maledizione”

L’allarme Coronavirus risuona pericolosamente in tutto il mondo. Così anche le Olimpiadi 2020 rischiano seriamente di non potersi disputare. Al momento il governo del Giappone rassicura tutti gli atleti sulla possibilità di prendere parte all’evento più importante dell’anno. Tuttavia, persistono i dubbi e a Tokyo si teme il ripetersi del 1940. In quell’occasione, infatti, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale impedì il naturale svolgimento dei Giochi Olimpici. Si trattò di uno dei tre casi di annullamento della massima manifestazione sportiva dal 1896, data del suo debutto. Gli altri casi di defezione furono Berlino 1916 e Londra 1944. Data la situazione allarmante c’è chi inizia già a pensare che per Tokyo esista una vera e propria maledizione olimpica.