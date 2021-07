Olimpiadi, colpo di scena nel tennis: Zverev batte Djokovic

La sconfitta del serbo che giocherà la finale per il bronzo

Djokovic vince 6-1 il primo set e effettua il break al secondo, ma il tedesco rimonta vincendo poi al terzo. Punteggio finale di 1-6, 6-3, 6-1. Il serbo manca quindi il trionfo che avrebbe completato una stagione fantastica nella quale aveva già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, in attesa degli Us Open. A Tokyo, invece, è arrivato il k.o. inatteso. Djokovic, unico membro dei 'Big Three' a prendere parte all'evento olimpico, non potrà appendere il metallo più prezioso al collo e dovrà eventualmente accontentarsi della medaglia di bronzo per la quale giocherà nelle prossime ore.